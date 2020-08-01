Google Pixel 5 может получить тройную основную камеру

Смартфон Google Pixel 5 уже перестал быть слухом, и теперь остаётся дождаться, когда он появится в продаже. Однако до послоеднего времени загадкой оставался его внешний вид. И вот энтузиасты показали возможный вариант дизайна «пятёрки».

Судя по опубликованным рендерам, новинка получит сканер отпечатка пальца на задней панели, а также тройную основную камеру. Дисплей, судя по утечкам, получит диагональ на уровне 5,7-5,8 дюйма. А фронтальная камера будет врезана в экран.

Предполагается, что новинка появится не только в чёрном, но и в зелёном цвете. Также обещана батарея на 3080 мА·ч, разрешение экрана QHD+ с частотой обновления 90 Гц, а также процессор уровня Snapdragon 855 или Snapdragon 865.

Как ожидается, новинки покажут уже в ближайшее время, хотя точных данных, само собой, пока нет.