Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Google Pixel 5 может получить тройную основную камеру

Смартфон Google Pixel 5 уже перестал быть слухом, и теперь остаётся дождаться, когда он появится в продаже. Однако до послоеднего времени загадкой оставался его внешний вид. И вот энтузиасты показали возможный вариант дизайна «пятёрки».

  • Pixel 5 5k1 1 670x740
  • Pixel 5 5k2 740x643
  • Pixel 5 5k4 740x631

Судя по опубликованным рендерам, новинка получит сканер отпечатка пальца на задней панели, а также тройную основную камеру. Дисплей, судя по утечкам, получит диагональ на уровне 5,7-5,8 дюйма. А фронтальная камера будет врезана в экран.

Предполагается, что новинка появится не только в чёрном, но и в зелёном цвете. Также обещана батарея на 3080 мА·ч, разрешение экрана QHD+ с частотой обновления 90 Гц, а также процессор уровня Snapdragon 855 или Snapdragon 865.

Как ожидается, новинки покажут уже в ближайшее время, хотя точных данных, само собой, пока нет.  

Источник:
wccftech
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить