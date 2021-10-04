Стали известны цены на процессоры Intel Core 12-го поколения

Сетевая торговая площадка Amazon опубликовала цены на грядущие процессоры Intel Core 12-го поколения, хотя их релиз состоится через месяц — 4 ноября. Данные приведены для Нидерландов.

Флагманский 16-ядерный Core i9-12900K там стоит 847 евро с учётом налогов. Чистая цена без НДС составляет порядка 700 евро (60 тысяч рублей) и, очевидно, близка к рекомендованной.

12-ядерный Core i7-12700K стоит 641 евро (около 500 евро / 42 тысячи рублей без НДС). 10-ядерный Core i5-12600K оценён в 324 евро (около 250 евро / 21 тысяча рублей без НДС). Как видим, приведены только цены на топовые решения с возможностью беспроблемного разгона.

Отдельно отметим частоты — 3,2 ГГц для 12900K, 3,6 ГГц для 12700K и 3,7 ГГц для 12600K. Правда, неясно, какие именно ядра получат такие показатели. Ведь новые процессоры будут иметь энергоэффективные и мощные ядра. При этом в турборежиме максимальная частота составит 5,3 ГГц, 5,0 ГГц и 4,9 ГГц соответственно.

Помимо этого, в сети появилась информация о первых мобильных моделях Intel. Это модели Alder Lake-P, которые получат до 14 ядер (6 мощных Golden Cove и 8 энергоэффективных Grace Mont). Теплопакет составит 12 до 45 Вт. Обещана поддержка памяти DDR5 и LPDDR5, а первые ноутбуки на такой платформе выйдут не ранее ноября 2021 года.

Также обещаны модели Alder Lake-M с 10 ядрами (2 Golden Cove и 8 Gracemont) и TDP от 7 до 15 Вт. Они появятся уже в 2022 году.