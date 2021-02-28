Стала известна точная дата представления Oppo Find X3

Все больше подробностей в сети всплывает относительно будущего смартфона Oppo Find X3. На днях появилось изображение плаката, который показывает время анонса рассматриваемого гаджета. Состоится это действо 11 марта, как и было сказано ранее. Но если тогда не было конкретных дат, то теперь пользователи могут ориентироваться вплоть до дня и даже часа начала мероприятия.

Если верить новым данным, то скорее всего, речь идет именно о китайском мероприятии. А вот относительно международной презентации, данных пока нет. Вероятно, она состоится немного позже китайского. Кстати, есть слухи, что на международный рынок Oppo Find X3 выйдет под другим название. Скорее всего, он будет переименован в Reno 5 Pro + и Reno5 5G в зависимости от модификации.