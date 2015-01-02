Флагман Oppo побил рекорд AnTuTu

Производитель в лице Oppo скоро должен представить новую линейку смартфонов – Find X3. Одна модель из этой линейки уже прошла тестирование в бенчмарке AnTuTu и удивила своими результатами. О какой именно модели идет речь неизвестно, но работает она на чипсете Snapdragon 888. Результат в бенчмарке составляет 771 491 балл, что на сегодня является рекордом.

Отметим, что такой результат удалось получить благодаря тестированию четырех узлов смартфона: чипсета, графического ускорителя, памяти и интерфейса. Источник не раскрывает данные о смартфоне, но судя по результатам, речь может идти о 12 ГБ ОЗУ и, скорее всего, 256 ГБ ПЗУ.

Если же более детально рассматривать смартфон, то аналитики ожидают увидеть 6,7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, а также частотой обновления картинки – 120 Гц. Также стоит отметить возможное наличие 50-мегапиксельного сенсора от Sony – модель IMX766 в сочетании с телеобъективом в 13 МП, а также с «шириком» с двукратным увеличением.