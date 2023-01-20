Стала известна стоимость российского монитора от «Бештау Электроникс»

В России начали продавать недавно представленный 24-дюймовый монитор от «Бештау Электроникс». Производство устройства находится в городе Ессентуки Ставропольского края.

Как выглядит монитор в реальной жизни

Как стало известно, некоторые компоненты изготавливаются в Ростове-на-Дону, а кто является поставщиком матриц, информации нет. На выбор пользователи сразу три модели: VA, IPS и LCD.

Стоимость монитора следующая:

VA — 23 760 рублей;

LCD — 25 740 рублей;

IPS — 23 760 рублей.

Монитор обладает разрешением 1920×1080 точек и частотой обновления 75 Гц. Яркость составляет 250 кд/м2, а контрастность 1000:1. Для подключения доступны порты HDMI, DisplayPort и VGA.