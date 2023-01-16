В Ессентуках выпустили первую партию российских мониторов БЕШТАУ M24FHD

Завод «Бештау Электроникс» в городе Ессентуки выпустил первую партию российских мониторов. Первый тираж составил 10 000 экземпляров. Отмечается, что они уже были отправлены в бюджетные организации. Среди получателей есть Минздрав Воронежской области.

Монитор БЕШТАУ M24FHD обладает диагональю экрана 24 дюйма с матрицей IPS/VA, разрешением 1920×1080 точек и частотой обновления 75 Гц. Яркость составляет 250 кд/м2, а контрастность 1000:1. Для подключения доступны порты HDMI, DisplayPort и VGA.

За дистрибуцию отвечает компания Treolan. Как заявляет представитель «Бештау Электроникс» в ближайшее время запланирован выпуск модели на 27 дюймов. Также в будущем обещают выпустить клавиатуру БЕШТАУ КЛ104РУ и компьютерную мышь БЕШТАУ М100РУ.