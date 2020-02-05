Стала известна себестоимость Xiaomi Mi 10

Стоимость всех запчастей Xiaomi Mi 10 опубликовал зарубежный ресурс Techinsights, разобрав комплектующие части смартфона с 256 ГБ флэш 12 ГБ оперативной памяти.

После тщательного анализа выяснилось, что все компоненты данного гаджета составляют около 440 долларов или 27 тысяч рублей. Но продается эта же версия Xiaomi Mi 10 за 673 доллара.

Можно отметить тот факт, что стоимость производства смартфона превышает стоимость его комплектующих. Несколько лет назад Лей Цзюнь (глава компании Xiaomi) пояснил из чего складывается стоимость смартфона. Кроме комплектующих элементов стоит учесть затраты на разработку, исследования, продажу, закупку компонентов, налоги, операционные расходы компании, затраты на обработку и многое другое.

Если сравнивать стоимость и себестоимость комплектующих Xiaomi Mi 10 с iPhone 11 Pro Max, разница будет колоссальна. Себестоимость iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти составляет 490 долларов, в то время как в Китае смартфон продается за 1810 долларов.