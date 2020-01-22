Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr

Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr. Оформить предзаказ можно будет с 26 января, а на магазинных полках он появится 6 февраля.

Пока новый Razr будет доступен только в США, а о запуске в европейских странах пока ничего неизвестно. Новинка обойдётся покупателям в $1499 или в 93 тысяч рублей по курсу.

Обновленный Motorola Razr анонсировали в ноябре 2019 года. Он обладает гибким 6,2-дюймовым дисплеем, средним процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 2510 мАч.