Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr
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Новости

Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr

Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr. Оформить предзаказ можно будет с 26 января, а на магазинных полках он появится 6 февраля.

Пока новый Razr будет доступен только в США, а о запуске в европейских странах пока ничего неизвестно. Новинка обойдётся покупателям в $1499 или в 93 тысяч рублей по курсу.

Motorola Razr 1

Обновленный Motorola Razr анонсировали в ноябре 2019 года. Он обладает гибким 6,2-дюймовым дисплеем, средним процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 2510 мАч.

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