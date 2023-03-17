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Стала известна дата презентации Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi опубликовала официальный тизер с анонсом Xiaomi 13 Ultra. Флагман представят уже скоро — 17 апреля.

Ранее уже были слухи, что Xiaomi сделает крупное мероприятие в апреле. Постер намекает, что главной новинкой события станет 13 Ultra и его камера.

Сейчас известно, что китайский производитель не планирует ограничиваться китайским рынком и позже представит глобальную версию.

Дизайн смартфона уже был подтвержден утечками изображениями чехлов, их можно посмотреть тут.

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Источник:
https://weibo.com/

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