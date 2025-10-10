Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах | The GEEK
Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах

Флагман получит первую в мире систему комбинированного воздушного и водяного охлаждения.

Nubia представила первые официальные изображения своего нового игрового флагмана — Red Magic 11 Pro. Визуально он похож на предыдущую модель, но получил несколько особенностей.

Red Magic 11 Pro сохранил фирменный стиль: прямоугольный корпус без скруглений и «чистый» экран без выреза для фронтальной камеры. Самое заметное изменение — кольцевой элемент по центру задней крышки. Судя по всему, это не просто декор, а часть новой системы охлаждения.

По словам компании, Red Magic 11 Pro станет первым в индустрии смартфоном, где сочетаются воздушное и водяное охлаждение. Встроенный кулер будет вращаться со скоростью 24 000 оборотов в минуту, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх.

Презентация флагманской линейки Red Magic 11 Pro состоится 17 октября. Смартфоны будут ориентированы на геймеров и получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
