Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах

Nubia представила первые официальные изображения своего нового игрового флагмана — Red Magic 11 Pro. Визуально он похож на предыдущую модель, но получил несколько особенностей.

Red Magic 11 Pro сохранил фирменный стиль: прямоугольный корпус без скруглений и «чистый» экран без выреза для фронтальной камеры. Самое заметное изменение — кольцевой элемент по центру задней крышки. Судя по всему, это не просто декор, а часть новой системы охлаждения.

По словам компании, Red Magic 11 Pro станет первым в индустрии смартфоном, где сочетаются воздушное и водяное охлаждение. Встроенный кулер будет вращаться со скоростью 24 000 оборотов в минуту, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх.

Презентация флагманской линейки Red Magic 11 Pro состоится 17 октября. Смартфоны будут ориентированы на геймеров и получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.