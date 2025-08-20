Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold | The GEEK
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold

Вышло новое поколение «пикселей».

20 августа Google представила новое поколение своих смартфонов — серию Pixel 10. В нее вошли четыре модели: базовый Pixel 10, флагманы Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, а также складной Pixel 10 Pro Fold.

Характеристики серии Google Pixel 10

ХарактеристикиGoogle Pixel 10Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro Fold
Габариты152.8×72×8.6 мм, 204 г152.8×72×8.6 мм, 207 г162.8×76.6×8.5 мм, 232 г155.2×150.4×5,2 мм (разложенный), 155.2× 6,3×10,8 мм (сложенный), 258 г
Дисплей6.3″, LTPS OLED, 2424×1080, 422 PPI, 60–120 Гц, до 3000 нит, Corning Gorilla Glass Victus 26.3″, LTPO OLED, 2856×1280, 495 PPI, 1–120 Гц, до 3300 нит, Corning Gorilla Glass Victus 26.8″, LTPO OLED, 2992×1344, 486 PPI, 1–120 Гц, до 3300 нит, Corning Gorilla Glass Victus 26.4″, OLED, 2364×1080, 408 PPI, 60–120 Гц, до 3000 нит (внешний);
8.0″, OLED, 2152×2076, 373 PPI, 1–120 Гц, до 3000 нит (внутренний)
ПроцессорGoogle Tensor G5 + Titan M2
Память (ОЗУ/ПЗУ)12 ГБ / 128–256 ГБ16 ГБ / 128–1024 ГБ16 ГБ / 256–1024 ГБ16 ГБ / 256–1024 ГБ
КамерыОсновная – 48 Мп, ƒ/1.70; широкоугольная – 13 Мп, ƒ/2.2; телеобъектив –10.5 Мп, ƒ/3.1; фронталка – 10.5, ƒ/2.2Основная – 50 Мп, ƒ/1.68; широкоугольная – 48 Мп, ƒ/1.7, 123 градуса; телеобъектив – 48 Мп, ƒ/2.8, 5-кратный оптический зум; фронтальная – 42 Мп, ƒ/2.2Основная – 48 Мп, широкоугольная – 10.5 Мп, телеобъектив – 10.8 Мп, фронтальная – 10+10 Мп
Батарея4970 мАч, быстрая и беспроводная Qi2 15 Вт4870 мАч, до 29 Вт провод / 25 Вт беспровод5200 мАч, до 39 Вт провод / 25 Вт беспровод5015 мАч, быстрая и беспроводная Qi2
ЗащитаIP68  
ОСAndroid 16, поддержка 7 лет

Google Pixel 10

Обычный Pixel 10 получил тот же процессор Tensor G5, что и старшие версии. Впервые в базовой модели появился телеобъектив. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68, оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с яркостью до 3000 нит и батареей на 4970 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Главное отличие от Pro-версий — более простые камеры, которые взяты из бюджетного Pixel 9a.

Еще одно новшество всей линейки — функция PixelSnap. Это аналог MagSafe от Apple: смартфон можно заряжать через магнитную беспроводную «шайбу».

Pixel 10 выйдет в четырех цветах. Старт продаж — 28 августа. Цены:

КонфигурацияЦена (США)Цена (₽, примерная)
12 + 128 ГБ$799~64 300 ₽
12 + 256 ГБ$899~72 400 ₽

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Младшая Pro-модель получила 6,3-дюймовый OLED-дисплей, старшая XL — экран на 6,8 дюйма. Оба поддерживают частоту до 120 Гц и яркость до 3300 нит.

Смартфоны оснащены новым процессором Tensor G5, который мощнее прошлогоднего G4 на 60% в задачах искусственного интеллекта и на 34% в вычислениях.

Камеры — тройной блок с 50-мегапиксельным основным модулем, шириком и телеобъективом с пятикратным зумом. Фронталка получила 42 Мп.

Среди новых функций:

  • Magic Cue — умный помощник, который подсказывает нужную информацию прямо во время звонков или работы в приложениях.
  • Camera Coach — советы по съёмке на основе ИИ.
  • Pro Res Zoom — зум до 100× без сильной потери качества.

Pixel 10 Pro и Pro XL поступят в продажу в четырех цветах. Цены:

КонфигурацияPixel 10 Pro (США)Pixel 10 Pro (₽, примерная)Pixel 10 Pro XL (США)Pixel 10 Pro XL (₽, примерная)
16 + 128 ГБ$999~80 500 ₽
16 + 256 ГБ$1099~88 500 ₽$1199~90 100 ₽
16 + 512 ГБ$1219~98 200 ₽$1319~106 200 ₽
16 + 1 ТБ$1449~116 700 ₽$1549~124 500 ₽

Google Pixel 10 Pro Fold

Складная версия внешне почти не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью. Главное новшество — защита по стандарту IP68, впервые для складных смартфонов.

В разложенном виде устройство получило 8-дюймовый дисплей, во внешнем состоянии — экран на 6,4 дюйма. Оба поддерживают яркость до 3000 нит и частоту обновления до 120 Гц.

«Под капотом» процессор Tensor G5, 16 ГБ оперативной памяти, хранилище до 1 ТБ, аккумулятор 5015 мАч. За фото- и видеовозможности отвечают основной модуль камеры на 48 Мп + ширик и телеобъектив с 10-кратным зумом.

Pixel 10 Pro Fold выйдет в двух цветах. Цены:

КонфигурацияЦена (США)Цена (₽, примерная)
16 + 256 ГБ$1799~144 800 ₽
16 + 512 ГБ$1919~154 500 ₽
16 + 1 ТБ$2149~172 900 ₽

Продажи начнутся позже, чем остальных моделей, — 9 октября 2025 года.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
