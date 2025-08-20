Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold

20 августа Google представила новое поколение своих смартфонов — серию Pixel 10. В нее вошли четыре модели: базовый Pixel 10, флагманы Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, а также складной Pixel 10 Pro Fold.

Характеристики серии Google Pixel 10

Характеристики Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 10 Pro Fold Габариты 152.8×72×8.6 мм, 204 г 152.8×72×8.6 мм, 207 г 162.8×76.6×8.5 мм, 232 г 155.2×150.4×5,2 мм (разложенный), 155.2× 6,3×10,8 мм (сложенный), 258 г Дисплей 6.3″, LTPS OLED, 2424×1080, 422 PPI, 60–120 Гц, до 3000 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3″, LTPO OLED, 2856×1280, 495 PPI, 1–120 Гц, до 3300 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.8″, LTPO OLED, 2992×1344, 486 PPI, 1–120 Гц, до 3300 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.4″, OLED, 2364×1080, 408 PPI, 60–120 Гц, до 3000 нит (внешний);

8.0″, OLED, 2152×2076, 373 PPI, 1–120 Гц, до 3000 нит (внутренний) Процессор Google Tensor G5 + Titan M2 Память (ОЗУ/ПЗУ) 12 ГБ / 128–256 ГБ 16 ГБ / 128–1024 ГБ 16 ГБ / 256–1024 ГБ 16 ГБ / 256–1024 ГБ Камеры Основная – 48 Мп, ƒ/1.70; широкоугольная – 13 Мп, ƒ/2.2; телеобъектив –10.5 Мп, ƒ/3.1; фронталка – 10.5, ƒ/2.2 Основная – 50 Мп, ƒ/1.68; широкоугольная – 48 Мп, ƒ/1.7, 123 градуса; телеобъектив – 48 Мп, ƒ/2.8, 5-кратный оптический зум; фронтальная – 42 Мп, ƒ/2.2 Основная – 48 Мп, широкоугольная – 10.5 Мп, телеобъектив – 10.8 Мп, фронтальная – 10+10 Мп Батарея 4970 мАч, быстрая и беспроводная Qi2 15 Вт 4870 мАч, до 29 Вт провод / 25 Вт беспровод 5200 мАч, до 39 Вт провод / 25 Вт беспровод 5015 мАч, быстрая и беспроводная Qi2 Защита IP68 ОС Android 16, поддержка 7 лет

Google Pixel 10

Обычный Pixel 10 получил тот же процессор Tensor G5, что и старшие версии. Впервые в базовой модели появился телеобъектив. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68, оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с яркостью до 3000 нит и батареей на 4970 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Главное отличие от Pro-версий — более простые камеры, которые взяты из бюджетного Pixel 9a.

Еще одно новшество всей линейки — функция PixelSnap. Это аналог MagSafe от Apple: смартфон можно заряжать через магнитную беспроводную «шайбу».

Pixel 10 выйдет в четырех цветах. Старт продаж — 28 августа. Цены:

Конфигурация Цена (США) Цена (₽, примерная) 12 + 128 ГБ $799 ~64 300 ₽ 12 + 256 ГБ $899 ~72 400 ₽

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Младшая Pro-модель получила 6,3-дюймовый OLED-дисплей, старшая XL — экран на 6,8 дюйма. Оба поддерживают частоту до 120 Гц и яркость до 3300 нит.

Смартфоны оснащены новым процессором Tensor G5, который мощнее прошлогоднего G4 на 60% в задачах искусственного интеллекта и на 34% в вычислениях.

Камеры — тройной блок с 50-мегапиксельным основным модулем, шириком и телеобъективом с пятикратным зумом. Фронталка получила 42 Мп.

Среди новых функций:

Magic Cue — умный помощник, который подсказывает нужную информацию прямо во время звонков или работы в приложениях.

Camera Coach — советы по съёмке на основе ИИ.

Pro Res Zoom — зум до 100× без сильной потери качества.

Pixel 10 Pro и Pro XL поступят в продажу в четырех цветах. Цены:

Конфигурация Pixel 10 Pro (США) Pixel 10 Pro (₽, примерная) Pixel 10 Pro XL (США) Pixel 10 Pro XL (₽, примерная) 16 + 128 ГБ $999 ~80 500 ₽ — — 16 + 256 ГБ $1099 ~88 500 ₽ $1199 ~90 100 ₽ 16 + 512 ГБ $1219 ~98 200 ₽ $1319 ~106 200 ₽ 16 + 1 ТБ $1449 ~116 700 ₽ $1549 ~124 500 ₽

Google Pixel 10 Pro Fold

Складная версия внешне почти не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью. Главное новшество — защита по стандарту IP68, впервые для складных смартфонов.

В разложенном виде устройство получило 8-дюймовый дисплей, во внешнем состоянии — экран на 6,4 дюйма. Оба поддерживают яркость до 3000 нит и частоту обновления до 120 Гц.

«Под капотом» процессор Tensor G5, 16 ГБ оперативной памяти, хранилище до 1 ТБ, аккумулятор 5015 мАч. За фото- и видеовозможности отвечают основной модуль камеры на 48 Мп + ширик и телеобъектив с 10-кратным зумом.

Pixel 10 Pro Fold выйдет в двух цветах. Цены:

Конфигурация Цена (США) Цена (₽, примерная) 16 + 256 ГБ $1799 ~144 800 ₽ 16 + 512 ГБ $1919 ~154 500 ₽ 16 + 1 ТБ $2149 ~172 900 ₽

Продажи начнутся позже, чем остальных моделей, — 9 октября 2025 года.