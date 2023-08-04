Складной смартфон OnePlus Open показали на новых рендерах. Дисплей получит иной формат

В Сети уже не раз всплывала информация касательно первого смартфона OnePlus со складным дисплеем, который как предполагалось ранее должен был получить формфактор «книжки» по типу серии Galaxy Z Fold. Но сегодня инсайдер OnLeaks опубликовал новые рендеры OnePlus Open, на которых устройство показано с менее вытянутым дисплеем формата как у Oppo Find N2.

Напомним, у Oppo Find N2 внутренний экран на 7,1-дюйма с разрешением 1920х1080 точек и соотношением сторон 9,6:9, а внешний на 5,54-дюйма с разрешением 2120×1080 пикселей и соотношением сторон 17,6:9. Инсайдер Max J заявляет, что дисплеи у OnePlus Open получат аналогичное соотношение сторон, но иную диагональ — 7,6″ внутренний и 6,3″ внешний, разрешение неизвестно.

Приведу пример для лучшего понимания соотношения сторон, на изображениях ниже сфотографированы Galaxy Z Fold4 (слева) и Oppo Find N2 (справа).

Помимо этого, информаторы приписывают смартфону флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, 12-гигабайт оперативной и 512-гигабайт постоянной памяти, а также наличие перископ-камеры с оптическим приближением 3х.

Презентация OnePlus Open ожидается до конца этого месяца.