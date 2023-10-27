Сравнение Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro: ключевые различия

Xiaomi недавно представила свои новейшие флагманские модели смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Оба эти устройства оборудованы мощной «начинкой», в том числе новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Несмотря на множество схожих характеристик, существуют и некоторые различия между этими двумя телефонами.

Дисплей и внешний вид

Xiaomi 14:

Дисплей: 6,36-дюймовый 1,5K OLED (1200×2670), 120 Гц

Яркость: пиковая яркость 3000 нит

Плотность пикселей: 460 ppi

Сертификации: HDR10, HDR10+, HDR Vivid и TUV Rheinland

Xiaomi 14 Pro:

Дисплей: 6,73-дюймовый 2K LTPO C8 (1440×3200) , 120 Гц

, 120 Гц Яркость: пиковая яркость 3000 нит

Плотность пикселей: 522 ppi

Сертификации: HDR10, HDR10+, HDR Vivid и TUV Rheinland

Xiaomi 14 выполнен из полированного металла, стекла и веганской кожи, а Xiaomi 14 Pro – из полированного алюминия, стекла (специальная версия – с титановой рамой).

Процессор

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Базовая версия смартфона в тесте AnTuTu (версии 10) набрала 2 089 905 баллов, что является одним из лучших результатов. При этом в Geekbench 6 Xiaomi 14 отличился 2169 и 6974 баллами в однопоточном и многопоточном режиме соответственно. Подробнее о характеристиках нового процессора читайте в нашем материале.

Автономность

Xiaomi 14:

Батарея: 4610 мАч

Зарядка: проводная – 90 Вт, беспроводная – 50 Вт

Xiaomi 14 Pro:

Батарея: 4880 мАч

Зарядка: проводная – 120 Вт, беспроводная – 120 Вт

Камера

Xiaomi 14:

Основной объектив: 50 МП, Sony LYTIA T900 с плавающей линзой, OIS, f/1.6

Сверхширокоугольный объектив: 50 МП, Samsung S5KJN1 с углом захвата 115 градусов, OIS, f/2.2

Телефото объектив: 50 МП, Samsung S5KJN1 с OIS, оптический зум 3,2х, f/2.0

Фронтальная камера: 32 МП

Xiaomi 14 Pro:

Основной объектив: 50 МП, Sony LYTIA T900 с плавающей линзой, OIS, f/1.42-f/4.0

Сверхширокоугольный объектив: 50 МП, Samsung JN1 с углом захвата 115 градусов, OIS f/2.2

Телефото объектив: 50 МП, Samsung JN1 с поддержкой OIS, оптический зум 3,2х, f/2.0

Фронтальная камера: 32 МП

Старшая версия смартфона, вероятно, предложит лучшее качество фото и видео благодаря более сложной настройке камеры.

Память

Xiaomi 14:

ОЗУ – 8/12/16 ГБ (LPDDR5x)

Хранилище – 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ (UFS 4.0)

Xiaomi 14 Pro:

ОЗУ – 12/16 ГБ (LPDDR5x)

Хранилище – 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ (UFS 4.0)

Цены

Xiaomi 14:

(8/256 ГБ) – 51 100 рублей

(12/256 ГБ) – 54 950 рублей

(16/512 ГБ) – 60 150 рублей

(16 Гб/1 ТБ) – 63 900 рублей

Xiaomi 14 Pro:

(12/256 ГБ) – 63 900 рублей

(16/512 ГБ) – 70 200 рублей

(16 Гб/1 ТБ) – 76 550 рублей

(16 Гб/1 ТБ) – 85 150 рублей

Итог

Таким образом, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro во многом похожи, однако в тех различиях, которые имеются (дисплей, камеры, память, автономность), старшая версия ожидаемо превосходит базовую. Однако, если перед вами стоит вопрос в выборе между этими двумя девайсами, то ориентируйтесь на кошелек и потребности.