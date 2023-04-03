Spotify закрывает свой аналог Clubhouse из-за его невостребованности

В 2021 году Spotify представила свое приложение под названием Greenroom, чтобы конкурировать с Clubhouse.

Планировалось, что Greenroom будет позволять пользователям создавать аудиокомнаты в прямом эфире и присоединяться к ним вместе с другими людьми. В прошлом году приложение переименовали в Spotify Live, но популярности ему это не добавило.

Сообщается, что Spotify Live будет закрыто “после периода экспериментов”. После внутреннего анализа компания проект решила свернуть.

Однако, саму разработку Spotify подумывает внедрить в основное музыкальное приложение, чтобы артисты могли общаться со своими поклонниками.

Изначально Greenroom (Spotify Live) был основан на Locker Room, приложении аудиокомнат для спортивного контента. Spotify купил его за 62 миллиона долларов в 2021 году. Компания пыталась популяризировать платформу, продвигая еженедельные живые шоу, но не срослось.

Кстати, как скачать и подключить подписку Spotify в России, можно почитать тут.