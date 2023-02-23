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Spotify запустил персональную ИИ-радиостанцию с виртуальным диджеем

В Spotify появилась функция, которая создаёт для каждого пользователя персональную ИИ-радиостанцию с виртуальным ведущими.

Алгоритм «DJ» будет играть музыку, основываясь на предпочтениях каждого пользователя и адаптировать список композиций в зависимости от его вкусов. Также виртуальный диджей будет шутить и рассказывать, почему выбрал ту или иную композицию.

На данный момент новая функция доступна только для пользователей Premium в США и Канаде, но в ближайшие недели её обещают расширить на весь мир.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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