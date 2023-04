ИИ-сгенерированный трек Drake и The Weeknd собирает миллионы просмотров

Песня Heart on My Sleeve, приписываемая Drake и The Weeknd, стала хитом со свыше 250 000 прослушиваний в Spotify и более 10 млн просмотров в TikTok. Однако, по сообщениям, на самом деле композиция была сгенерирована искусственным интеллектом, и настоящие музыканты с ней никак не связаны.

Трек был создан пользователем @ghostwriter977, который имеет 109 000 подписчиков на TikTok. Хотя оригинальный пост был удален из социальной сети, множество копий трека появились на YouTube и других платформах. Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать и делятся этим неожиданным музыкальным открытием.