Самые популярные песни, альбомы и исполнители 2025 года по версии Spotify

Музыкальный сервис Spotify представил список самых популярных исполнителей, а также лучшие песни и альбомы уходящего 2025 года.
Топ-10 самых популярных исполнителей 2025 года
Рейтинг возглавил пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. В пятерку лидеров вошли Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк и Билли Айлиш. Полный список выглядит следующим образом:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Топ-10 самых популярных песен 2025 года
Самой популярной песней 2025 года стала композиция «Die with a Smile», записанная Леди Гагой и Бруно Марсом. Также в топе — хит Билли Айлиш «Birds of a Feather» и трек «APT.» от ROSÉ и Бруно Марса. Десятка лучших композиций года:
- Lady Gaga and Bruno Mars — «Die With A Smile»;
- Billie Eilish — «BIRDS OF A FEATHER»;
- ROSÉ and Bruno Mars — «APT.»;
- Alex Warren — «Ordinary»;
- Bad Bunny — «DtMF»;
- sombr — «back to friends»;
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast — «Golden»;
- Kendrick Lamar and SZA — «luther (with sza)»;
- Gracie Abrams — «That’s So True»;
- Billie Eilish — «Wildflower».
Топ-10 самых популярных альбомов 2025 года
Альбомом года признан DeBÍ TiRAR MáS FOToS от Bad Bunny. На втором месте — саундтрек к мультфильму KPop Demon Hunters, третье заняла пластинка Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft». Весь рейтинг:
- Bad Bunny — «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»;
- KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys — «KPop Demon Hunters» (Soundtrack from the Netflix Film);
- Billie Eilish — «HIT ME HARD AND SOFT»;
- SZA — «SOS Deluxe: LANA»;
- Sabrina Carpenter — «Short n’ Sweet»;
- Lady Gaga — «MAYHEM»;
- Alex Warren — «You’ll Be Alright, Kid»;
- Morgan Wallen — «I’m The Problem»;
- Kendrick Lamar — «GNX»;
- Bad Bunny — «Un Verano Sin Ti».
