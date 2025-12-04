Самые популярные песни, альбомы и исполнители 2025 года по версии Spotify | The GEEK
close
Новости

Самые популярные песни, альбомы и исполнители 2025 года по версии Spotify

Музыкальный сервис подвел итоги уходящего года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:02

Музыкальный сервис Spotify представил список самых популярных исполнителей, а также лучшие песни и альбомы уходящего 2025 года.

Топ-10 самых популярных исполнителей 2025 года

Рейтинг возглавил пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. В пятерку лидеров вошли Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк и Билли Айлиш. Полный список выглядит следующим образом:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Топ-10 самых популярных песен 2025 года

Самой популярной песней 2025 года стала композиция «Die with a Smile», записанная Леди Гагой и Бруно Марсом. Также в топе — хит Билли Айлиш «Birds of a Feather» и трек «APT.» от ROSÉ и Бруно Марса. Десятка лучших композиций года:

  1. Lady Gaga and Bruno Mars — «Die With A Smile»;
  2. Billie Eilish — «BIRDS OF A FEATHER»;
  3. ROSÉ and Bruno Mars — «APT.»;
  4. Alex Warren — «Ordinary»;
  5. Bad Bunny — «DtMF»;
  6. sombr — «back to friends»;
  7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast — «Golden»;
  8. Kendrick Lamar and SZA — «luther (with sza)»;
  9. Gracie Abrams — «That’s So True»;
  10. Billie Eilish — «Wildflower».

Топ-10 самых популярных альбомов 2025 года

Альбомом года признан DeBÍ TiRAR MáS FOToS от Bad Bunny. На втором месте — саундтрек к мультфильму KPop Demon Hunters, третье заняла пластинка Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft». Весь рейтинг:

  1. Bad Bunny — «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»;
  2. KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys — «KPop Demon Hunters» (Soundtrack from the Netflix Film);
  3. Billie Eilish — «HIT ME HARD AND SOFT»;
  4. SZA — «SOS Deluxe: LANA»;
  5. Sabrina Carpenter — «Short n’ Sweet»;
  6. Lady Gaga — «MAYHEM»;
  7. Alex Warren — «You’ll Be Alright, Kid»;
  8. Morgan Wallen — «I’m The Problem»;
  9. Kendrick Lamar — «GNX»;
  10. Bad Bunny — «Un Verano Sin Ti».
id·215858·20251204_1704
Apple Music назвал 500 самых популярных песен за 10 лет
Marshall представила колонку Middleton II — мощный звук и 30 часов без подзарядки
Обзор Divoom Spark-Pro
Обзор Divoom Spark-Pro: идеальная колонка для караоке-вечеринок
Обзор Divoom Spark-Pop
Обзор Divoom Spark-Pop: ретро-колонка из будущего
Как скачать и подключить Spotify в России: простой способ
«Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей
Eminem выпустил новый альбом «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)»
Apple Music назвал 10 лучших музыкальных альбомов в истории
Представлен кассетный ретро-плеер FiiO CP13 в стиле легендарного Sony Walkman 1979 года
Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак
Бесплатную нейросеть для создания музыки и песен запустила OnePlus
Spotify запретил оплачивать Spotify Premium через App Store
Spotify планирует кастомизацию иконки для подписки Premium
ИИ-сгенерированный трек Drake и The Weeknd собирает миллионы просмотров
Spotify закрывает свой аналог Clubhouse из-за его невостребованности
Spotify запустил персональную ИИ-радиостанцию с виртуальным диджеем
Spotify удалился из российских App Store и Google Play
Spotify перестал работать в России
Spotify закрыл офис в России
Новый альбом Канье Уэста не выйдет в Apple Music и Spotify

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры