Список смартфонов vivo, которые получат обновлённую версию Android

Компания vivo объявила об обновлении смартфонов компании до бета-версии Android 12. Первыми обновления получат модели X60 Pro и V21.

График обновления смартфонов vivo до бета-версии Android 12:

• С конца декабря 2021: X60 Pro, V21

• С конца января 2022: V21e, V20, Y21, Y31

• С конца марта 2022: X50 Pro, X50, V20 SE, Y53s

• С начала апреля 2022: V17 Neo, Y19

• С конца апреля 2022: Y30, Y20

Android 12 – новая версия операционной системы компании Google с улучшенным пользовательским интерфейсом, оптимизированными элементами управления, повышенной производительностью системных служб, новыми инструментами безопасности пользовательских данных.