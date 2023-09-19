Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 14 на базе Android 14

На прошлой неделе была анонсирована прошивка OxygenOS 14 Beta 1 на базе Android 14 для смартфона OnePlus 11, а сегодня компания опубликовала подробный список устройств, которые первыми получат это программное обеспечение.

Согласно официальному источнику, в октябре бета-версию OxygenOS 14 получат следующие устройства:

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

В ноябре обновление OxygenOS 14 распространится на следующие устройства:

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

Смартфон OnePlus 11 уже получил обновление OxygenOS 14 в Индии и Северной Америки, о доступности в других регионах сообщат отдельно.

OnePlus не раскрыла точные даты развёртывания прошивки, компания лишь сообщала, что обновление может быть доступно в разные дни месяца в зависимости от региона. Кроме этого, отмечается, что смартфон OnePlus Nord N20 SE получит стабильную сборку OxygenOS 14 в первой половине 2024 года.

Полноценная презентация прошивки OxygenOS 14 состоится 25 сентября.