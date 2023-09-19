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Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 14 на базе Android 14

На прошлой неделе была анонсирована прошивка OxygenOS 14 Beta 1 на базе Android 14 для смартфона OnePlus 11, а сегодня компания опубликовала подробный список устройств, которые первыми получат это программное обеспечение.

Согласно официальному источнику, в октябре бета-версию OxygenOS 14 получат следующие устройства:

  • OnePlus Pad
  • OnePlus Nord 3 5G
  • OnePlus 11R
  • OnePlus 10 Pro
  • OnePlus 10T

В ноябре обновление OxygenOS 14 распространится на следующие устройства:

  • OnePlus 10R
  • OnePlus 9 Pro
  • OnePlus 9
  • OnePlus 9R
  • OnePlus 9RT
  • OnePlus 8T
  • OnePlus Nord CE 3 5G
  • OnePlus Nord CE 3 Lite
  • OnePlus Nord N30
  • OnePlus Nord 2T
  • OnePlus Nord CE 2 Lite

Смартфон OnePlus 11 уже получил обновление OxygenOS 14 в Индии и Северной Америки, о доступности в других регионах сообщат отдельно.

OnePlus не раскрыла точные даты развёртывания прошивки, компания лишь сообщала, что обновление может быть доступно в разные дни месяца в зависимости от региона. Кроме этого, отмечается, что смартфон OnePlus Nord N20 SE получит стабильную сборку OxygenOS 14 в первой половине 2024 года.

Полноценная презентация прошивки OxygenOS 14 состоится 25 сентября.

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Источник:
GSMArena
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