Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 14 на базе Android 14

На прошлой неделе была анонсирована прошивка OxygenOS 14 Beta 1 на базе Android 14 для смартфона OnePlus 11, а сегодня компания опубликовала подробный список устройств, которые первыми получат это программное обеспечение.
Согласно официальному источнику, в октябре бета-версию OxygenOS 14 получат следующие устройства:
- OnePlus Pad
- OnePlus Nord 3 5G
- OnePlus 11R
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
В ноябре обновление OxygenOS 14 распространится на следующие устройства:
- OnePlus 10R
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
- OnePlus 9R
- OnePlus 9RT
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord CE 3 5G
- OnePlus Nord CE 3 Lite
- OnePlus Nord N30
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE 2 Lite
Смартфон OnePlus 11 уже получил обновление OxygenOS 14 в Индии и Северной Америки, о доступности в других регионах сообщат отдельно.
OnePlus не раскрыла точные даты развёртывания прошивки, компания лишь сообщала, что обновление может быть доступно в разные дни месяца в зависимости от региона. Кроме этого, отмечается, что смартфон OnePlus Nord N20 SE получит стабильную сборку OxygenOS 14 в первой половине 2024 года.
Полноценная презентация прошивки OxygenOS 14 состоится 25 сентября.