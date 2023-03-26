Сотрудники Apple не уверены в популярности будущего AR-шлема

Грядущая новинка от Apple, а именно AR-шлем, обрастает всё большей порцией слухов и утечек. И отнюдь они далеко не положительные.

В этот раз журналисты издания New York Times поговорили с некоторыми сотрудниками Apple на условиях анонимности и узнали мнение о скором анонсе гарнитуры дополненной реальности.

Выяснилось, что работники довольно скептически относятся к устройству и не уверены, что фанаты Apple и обычные пользователи смогут оценить новинку.

Также удалось узнать, что Apple будет продвигать AR-шлем как решение для видеоконференций и виртуальных встреч в дополненной реальности. Более того, по их мнению, новинка понравится дизайнерам для выполнения творческих задач.

Для обычных пользователей Apple сделает упор на портативный кинотеатр. Для этих целей компания уже заключила различные соглашения с голливудскими режиссерами и продюсерами, включая Джона Фавро, для создания специального контента.