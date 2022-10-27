Состоялся релиз iOS 15.7.1

Компания Apple выпустила iOS 15.7.1 для всех поддерживаемых iPhone. Это актуально для тех, кто не захотел переходить на iOS 16 или же использует старые модели, которые не поддерживают более новую ОС.

В этой версии Apple исправили ошибки и повысили стабильность работы операционной системы. Также они исправили уязвимости, которые угрожали безопасности пользователей. Последнее особенно важно, учитывая, что эта ОС явно не приоритетна для разработчиков.

Обновление занимает около 400 МБ, так что новых функций там точно нет. Загрузить iOS 15.7.1 можно уже сейчас. Нужно зайти в меню Настройки > Основные > Обновление ПО и дождаться скачивания.