Hitman: Absolution выйдет 25 сентября на iOS и Android

Анонсирована мобильная версия культовой игры Hitman: Absolution. Она выйдет 25 сентября 2025 года и будет стоить $15. Предзаказ уже доступен в App Store и Google Play (кроме России).
Hitman: Absolution на iOS и Android получит сенсорное управление, поддержку мыши, клавиатуры и геймпада, а также русский язык.
Требования для iOS-устройств следующие:
- iPhone — iOS 18.0 или новее, процессор A12 Bionic или новее;
- iPad — iPadOS 18.0 или новее, процессор A12 Bionic или новее.
В конце года игра появится на Nintendo Switch первого поколения, а в 2026 году добавят поддержку Switch 2.
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