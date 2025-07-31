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Hitman: Absolution выйдет 25 сентября на iOS и Android

Предзаказ уже открыт.

Анонсирована мобильная версия культовой игры Hitman: Absolution. Она выйдет 25 сентября 2025 года и будет стоить $15. Предзаказ уже доступен в App Store и Google Play (кроме России).

Hitman: Absolution на iOS и Android получит сенсорное управление, поддержку мыши, клавиатуры и геймпада, а также русский язык.

Требования для iOS-устройств следующие:

  • iPhone — iOS 18.0 или новее, процессор A12 Bionic или новее;
  • iPad — iPadOS 18.0 или новее, процессор A12 Bionic или новее.

В конце года игра появится на Nintendo Switch первого поколения, а в 2026 году добавят поддержку Switch 2.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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