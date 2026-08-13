Джейлбрейк для iPhone научились устанавливать прямо через Safari
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Джейлбрейк для iPhone научились устанавливать прямо через Safari

Для взлома не потребуется компьютер или отдельные приложения, но публично новый способ пока недоступен.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:50
Джейлбрейк для iPhone научились устанавливать прямо через Safari

Разработчик под ником 82Flex продемонстрировал джейлбрейк Relaxin, который можно установить на iPhone непосредственно через браузер Safari. Работа способа показана на смартфоне с iOS 17.1.1.

Для установки достаточно открыть специальную веб-страницу. Она запускает цепочку эксплойтов, после чего iPhone перезагружается уже с установленным Relaxin. Подключать смартфон к компьютеру или предварительно устанавливать дополнительные утилиты не требуется.

Однако воспользоваться таким способом прямо сейчас нельзя. Relaxin все еще находится в разработке, а веб-страница для установки джейлбрейка публично недоступна.

По словам разработчика, Relaxin будет работать на iPhone и iPad с процессорами A12–A17, M1 и M2 под управлением iOS и iPadOS версий от 16.5.1 до 17.3.1.

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