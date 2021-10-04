Microsoft выпустила Windows 11

Microsoft начала распространять через «Центр обновлений Windows» новую версию Windows 11 для установки. Как отмечают в компании, полное развёртывание системы пройдёт до середины 2022 года.

Загрузить и установить Windows 11 можно не дожидаясь появления обновления в системе. Для этого достаточно загрузить ISO-файл или специализированный помощник, которые доступен для загрузки на сайте компании.

Минимальные системные требования Windows 11

Процессор: двухъядерный совместимый чип с частотой 1 ГГц и выше

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Видеокарта: с поддержкой DirectX 12 или новее

Модуль TPM: 2.0

UEFI и Secure Boot: Да

Для определения поддержки Windows 11 на компьютере, компания выпустила утилиту PC Health Check. Если минимальные требования не подходят, то новую ОС придётся устанавливать с помощью ISO-образа. Стабильная и безопасная работа в таком случае не гарантируется.