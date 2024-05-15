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Сооснователь OpenAI объявил об уходе из компании после 10 лет работы

Учёный в области информатики, искусственного интеллекта и машинного обучения, сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер объявил о своем уходе из компании. Соответствующее сообщение появилось в его профиле в соцсети Х.

«После почти десяти лет я принял решение покинуть OpenAI. Траектория развития компании была просто чудесной, и я уверен, что OpenAI создаст безопасный и полезный AGI <…> Для меня было честью и привилегией работать вместе, и я буду очень скучать по всем. Пока и спасибо за все. Я с нетерпением жду того, что будет дальше — проекта, который очень важен для меня лично, о котором я поделюсь подробностями в свое время»

Илья Суцкевер.
Илья Суцкевер

Основатель OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что Якуб Пачоцки примет эстафету у Суцкевера на посту директора по научным исследованиям компании.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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