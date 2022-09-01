Sony представила компактный камерофон Xperia 5 IV

Компания Sony презентовала четвёртое поколение смартфона Xperia 5 под названием Sony Xperia 5 IV. Эта модель получила компактные размеры и мощное оснащение, а также продвинутые камеры.

Характеристики Sony Xperia 5 IV следующие:

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno 730;

Оперативная память: 8 ГБ;

Постоянная память: 128 ГБ постоянной и слот для microSD;

Дисплей: OLED-матрица 6,1 дюйма с разрешением 2520 × 1080 пикселей и частотой 120 Гц, частота сенсора — 240 Гц, защита — Gorilla Glass Victus;

Основная камера: 12 Мп, f/1,7 (главный модуль), 12 Мп, f/2,4 (телефото), 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная);

Фронтальная камера: 12 Мп, f/2,0;

Аккумулятор: 5000 мАч, USB PD;

Разъёмы и интерфейсы: USB-C 3.2, аудиовыход 3,5 мм, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC;

ОС: Android 12;

Цвета: Black, Green, Ecru White;

Габариты: 156×67×8,2 мм, 172 грамма.

Основной акцент в смартфоне сделан на камеры. На задней стороне корпуса размещается трии модуля на 12 Мп с фокусным расстоянием 24 мм, сверхширокоугольный (16 мм) и телеобъектив (60 мм). Каждая камеру умеет записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и в HDR.

Корпус смартфона обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Также есть беспроводная зарядка и динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Стоимость Sony Xperia 5 IV в Европе составляет 1049 евро (~63 тысячи рублей), продажи стартуют 27 октября.

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