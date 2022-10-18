Sony Xperia 5 IV поступит в продажу с 21 октября

Компактный Sony Xperia 5 IV должен был поступить в продажу 20 октября. Однако, компания немного сдвинула его выход — теперь купить смартфон можно будет с 21 октября. Изначально новинка появится на китайской площадке JD.

Напомним, что Sony Xperia 5 IV получил 6,1-дюймовый OLED HDR дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 8 Gen 1, есть аккумулятор на 5000 мАч + поддержка 30-ваттной проводной зарядки.

Ширина корпуса составляет всего 67 мм, а вес, как у iPhone 14 — 172 г.

Среди прочего есть: защита от воды и пыли по стандарту IP68, объёмный звук и аудио Hi-Res, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, а также поддержка технологий DSEE Ultimate и LDAC.

В комплекте с Xperia 5 IV нет блока и кабеля для зарядки. Их производитель не добавил во благо окружающей среды.

Пока смартфон доступен для предзаказа за 6499 китайских юаней (это около $910).

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