Грядущий Sony Xperia 1 IV появился в Geekbench

Грядущий Sony Xperia 1 IV появился в базе Geekbench. Смартфон должны представить уже в мае, но в продажу он поступит только в конце 2022 года.

Смартфон скрывается под модельным номером Sony XQ-CT54. Он набрал 1204 баллов в одиночном и 3352 балла в многопользовательском режимах.

По слухам, Sony Xperia 1 IV получит процессор Snapdragon 8 Gen 1, 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. У экрана разрешение 4К, защита Gorilla Glass Victus и динамический диапазон HDR.

Предполагается, что Sony Xperia 1 IV будет стоить на 20% дороже, чем предшественник.

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