Sony и PUBG Mobile договорились о сотрудничестве

Компании Sony и Krafton, которая представляет PUBG Mobile, договорились об официальном партнерстве на глобальных киберспортивных турнирах 2022 года.

*Instagram принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Sony будет предоставлять разные модели Xperia для профессиональных команд. Скорее всего, в киберспортивных турнирах будут использовать Sony Xperia 1 III и Sony Xperia 5 III.

Стоит отметить, что смартфоны Sony Xperia никогда не позиционировались как игровые. Но PUBG Mobile, конечно же, потянут.

Вокруг Sony уже неоднократно ходили слухи, что компания планирует прикрыть свое мобильное направление. Невысокие продажи только подтверждали подобную информацию. Однако, видимо, производитель решил дать бренду еще одну жизнь.

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