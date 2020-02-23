Появились фотографии сделанные на Sony Xperia 10 II
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Новости

Появились фотографии сделанные на Sony Xperia 10 II

После долгого ожидания флагманский смартфон Sony Xperia 10 II наконец-то готов выйти в продажу. Сначала он появится на Тайване (начиная с 20 мая), а позже появиться на европейском рынке. На официальном сайте Sony появилась кнопка «Купить сейчас», но пока они ни к чему не приводят.

Во всяком случае, запуск смартфона показываем нам первые образцы камеры. В отличие от своего предшественника, Xperia 10 II имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телеобъективом. Разрешения сенсоров составляют 12, 8 и 8 Мп соответственно, поэтому не стоит ожидать того же качества, что и у Xperia 1 II, но это все же значительное улучшение по сравнению с оригинальным 10. Компания явно не стала принимать участие в гонке за пикселями, как это делают сейчас другие.

Вот фотография той же сцены, снятой каждой камерой, которая показывает разницу в поле зрения:

  • 16 мм (ультраширокий)
  • 26 мм (широкоугольный)
  • 52 мм (телефото)

Далее тест ночного режима камеры:

Селфи на 8-мегапиксельную фронтальную камеру:

Кстати, на Тайване представил два новых цвета – Mint Green и Berry Blue. Пока не ясно, будут ли они доступны в Европе, но мы надеемся, что Sony изначально показала Xperia 10 II только в черно-белом варианте.

Хотя у нас еще нет даты отгрузки, Sony официально раскрыла европейские цены: 320 фунтов стерлингов в Великобритании и 370 евро на континенте.

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