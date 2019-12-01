Sony выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой

Давненько мы ничего не слышали нового о смартфонах компании Sony. И вот наш зов был услышан предоставлением новых утечек. На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности опубликовали изображения новых графических элементов интерфейса будущих смартфонов. Но одно изображение особо стало интересно.

На нем показан смартфон с фронтальной камерой, расположенной непосредственно по центру дисплея. Если сопоставить пропорции девайса и известные нам данные по модели Xperia 1, то перед нами может быть именно этот девайс. Ожидается, что смартфон будет представлен на MWC 2020, ориентировочно – 24 февраля.

А вот других интересных технических характеристик предоставлено не было. Но можно не сомневаться, что этот смартфон уж точно получит топовую платформу Snapdragon 865 и встроенный в него 5G-модем.