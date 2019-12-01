Sony выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой
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Новости

Sony выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой

Давненько мы ничего не слышали нового о смартфонах компании Sony. И вот наш зов был услышан предоставлением новых утечек. На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности опубликовали изображения новых графических элементов интерфейса будущих смартфонов. Но одно изображение особо стало интересно.

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На нем показан смартфон с фронтальной камерой, расположенной непосредственно по центру дисплея. Если сопоставить пропорции девайса и известные нам данные по модели Xperia 1, то перед нами может быть именно этот девайс. Ожидается, что смартфон будет представлен на MWC 2020, ориентировочно – 24 февраля.

А вот других интересных технических характеристик предоставлено не было. Но можно не сомневаться, что этот смартфон уж точно получит топовую платформу Snapdragon 865 и встроенный в него 5G-модем.

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