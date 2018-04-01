Sony выпустила Android 10 для четырех смартфонов Xperia

Неожиданно и одновременно показательно для других компания, компания Sony Mobile выпустила свежий Android 10 сразу для четырёх моделей смартфонов.

В список обновления вошли:

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8.

Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.

Важно помнить, что обновление будет появляться постепенно для всех владельцев смартфонов Xperia по всему миру. Поэтому кто-то получит апдейт сразу, а кому-то придётся его немного подождать.