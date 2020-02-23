Sony создаёт робота-компаньона для PlayStation

Интересная задумка от разработчиков из Sony утекла в сеть. На просторах интернета всплыл патент, указывающий на то, что очень скоро мы можем увидеть некоего робота-компаньона, который будет поддерживать одинокого человека. В основном это касается игр на PlayStation, то есть сам робот не будет принимать участие в игре, но будет морально поддерживать игрока.

В самой документации есть упоминание того, что робот будет поддерживать, мотивировать и всячески реагировать на победы и поражение человека в игровом процессе.

Кстати, робот может быть задействован не только в игровом русле, но и просмотре видео. По всей видимости, если такой робот когда-нибудь и появится на просторах интернета, то сначала его протестируют в Японии.