Sony работает над TWS-наушниками для PS5

Инсайдеры портала Insider Gaming сообщили, что Sony разрабатывает новые беспроводные наушники и гарнитуру для консоли PlayStation 5. Ожидается, что выпуск данных устройств состоится в конце финансового года 2023 (апрель 2023 года — март 2024 года).

Беспроводные наушники получили название Project Nomad и будут иметь время автономной работы около 5 часов. В частности, это почти идентично времени автономной работы Apple AirPods, но немного меньше, чем у Sony WF-1000XM3 (6 часов). Как и другие наушники, они будут поставляться вместе с чехлом для зарядки, который можно зарядить через кабель USB-C от PlayStation 5.

Кроме того, Sony также разрабатывает новую беспроводную гарнитуру для PlayStation 5 под названием Voyager, которую планируется выпустить одновременно с Project Nomad. В настоящее время цена гарнитуры неизвестна, но она, по сообщениям источников, будет обладать аналогичной функциональностью гарнитуры Inzone H7.

Хотя даты выпуска обоих устройств не подтверждены, они вызывают особый интерес. В прошлом году Insider Gaming сообщал, что Sony разрабатывает новую PlayStation 5 со съемным дисководом, которая должна появиться на рынке в сентябре 2023 года. Если предполагаемые даты выпуска подтвердятся, это может означать, что Sony готовит серьезный перезапуск консоли.

Разработка официальных беспроводных наушников для PlayStation 5 неудивительна, учитывая, что другие игровые компании, такие как Razer и Logitech, уже представили свои продукты на рынке. В целом, новинки от Sony ожидаются с большим интересом со стороны игроков, желающих улучшить свой игровой опыт на консоли PlayStation 5. Достаточно вспомнить более продвинутый геймпад DualSense Edge.