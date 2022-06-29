Sony представила новый игровой бренд InZone

Компания Sony объявила о запуске InZone, нового бренда игровых устройств, в основном для геймеров на ПК, и представила два монитора M3 и M9, а также три гарнитуры.

Базовая модель InZone M3 – получила 27-дюймовый экран с разрешения Full HD, кадровой частотой 240 Гц и охватом цветового пространства sRGB на 99%. Для подключения используется порт HDMI 2.1 и USB-C. Кроме того, есть поддержка технологий VRR и Nvidia G-Sync.

Старшая модель InZone M9 – получила также экран на 27-дюймов, но уже с разрешением 4K. Единственное отличие от младшей версии тут пониженная кадровая частота до 144 Гц. Модель обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3 и отвечает требованиям стандарта DisplayHDR 600. Остальные параметры полностью идентичны с M3.

Sony заявляет, что вышеупомянутые игровые мониторы предлагают специальные функции взаимодействия при подключении к PS5. M9 предлагает автоматическое отображение тонов HDR, которое автоматически настраивает отображение цветов HDR и автоматически переключает режимы изображения в зависимости от того, играете ли вы в игру или смотрите фильм.

Стоимость монитора InZone M9 составляет $900, а InZone M3 обойдётся по цене самой консоли – $530.

Также были показаны три беспроводных гарнитуры — InZone H9, H7 и H3. Все они поддерживают беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth, но при этом H9 имеет шумоподавление, а самая младшая модель H3 поддерживает подключение при помощи провода.

Время автономной работы беспроводных наушников составляет 32 часа и 40 часов соответственно. Все три наушника поддерживают пространственный звук на 360 градусов, который можно настроить с помощью приложения. Цена H9 составляет $299, цена H7 — $229, а цена H3 — $100 долларов.

Мониторы будут доступны на официальном сайте Sony и в магазинах этим летом, а игровая гарнитура пока будет доступна для предварительного заказа.

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