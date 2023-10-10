Sony прекращает производство оригинальной PlayStation 5

Sony в ближайшее время прекратит производство оригинальной PlayStation 5. Об этом рассказала компания в анонсе новой PlayStation 5 Slim со съемным дисководом.

Отмечается, что как только текущие запасы будут распроданы, новая консоль станет единственной доступной. Обновленную PS5 анонсировали в двух моделях: с дисководом и без дисковода.

Интересно, что в самом анонсе не упоминается Slim в названии новой консоли. На протяжении всего текста её называют PlayStation 5. При этом она на 30% меньше в объёме и примерно на 20% легче оригинальной.

Напомним, старт продаж оригинальной PlayStation 5 начался 12 ноября 2020 года. Консоль представили в двух вариантах: полностью цифровая версия и со встроенным дисководом. Оба варианта имеют одинаковые внутренности и отличаются только внешним видом.