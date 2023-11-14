Съёмный дисковод PS5 Slim подходит к нескольким консолям

Недавно вышедшая в продажу PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом, не оставляет равнодушными фанатов и блогеров. Чем дальше они её изучают, тем больше находят необычные особенности.

В ходе экспериментов было выяснено, что онлайн-регистрация привода сбрасывается при возвращении PS5 к заводским настройкам. Тем не менее, дисковод можно привязать к нескольким различным приставкам, что позволяет использовать его без повторной регистрации после замены.

PlayStation 5 Slim была выпущена в США 10 ноября в двух вариантах: со съёмным дисководом и без него.