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Съёмный дисковод PS5 Slim подходит к нескольким консолям

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:11

Недавно вышедшая в продажу PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом, не оставляет равнодушными фанатов и блогеров. Чем дальше они её изучают, тем больше находят необычные особенности.

В ходе экспериментов было выяснено, что онлайн-регистрация привода сбрасывается при возвращении PS5 к заводским настройкам. Тем не менее, дисковод можно привязать к нескольким различным приставкам, что позволяет использовать его без повторной регистрации после замены.

PlayStation 5 Slim была выпущена в США 10 ноября в двух вариантах: со съёмным дисководом и без него.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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