Sony отдаёт подписку PlayStation Plus за 49 рублей

На сайте PlayStation началась акция для обладателей одноименной игровой консоли. Всего за 49 рублей (вместо 529 руб.) можно оформить PlayStation Plus на один месяц.
Аттракцион неслыханной щедрости продлится до 9 сентября 2021 году. Для получения предложения достаточно перейти на страницу и оформить подписку. Её можно отменить в любой момент. Однако действующие пользователи подписки не смогут её оформить. Таковы условия Sony.
Благодаря PlayStation Plus пользователь PS 4 или PS 5 получает каждый месяц новые игры для пополнения своей коллекции. Также подписчики имеют доступ к эксклюзивным скидкам и специальным предложениям.
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