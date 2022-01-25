В PUBG MOBILE добавили профили реальных бездомных животных

Игра PUBG MOBILE и ассоциация «Благополучие животных» запустили проект по пристройствую бездомных животных. Профили реальных животных из приютов интегрировали в мобильную игру PUBG MOBIL — это первая инициатива по пристройству животных в истории русскоязычного мобильного гейминга.

Профили питомцев, которые ищут дом, стали доступны в игре с 21 января 2022 года. Первые пять животных, профили которых интегрированы в игру являются подопечными членов Ассоциации «Благополучие животных»: коты Барсик и Шиммер из Приюта для животных «Преданное сердце», собаки Дружок и Рокси из башкирского Фонда «Право на жизнь», а собака Зайка — подопечная волонтера Ассоциации из Москвы. Профили животных будут персонифицированы: при клике на каждого из пяти персонажей пользователь увидит подробную информацию и видео о животном и что нужно делать, если хочется стать его хозяином.

Также с 21 по 31 января игроки могут выполнять миссии, чтобы получить виртуальный корм для домашних животных — его можно использовать как для кормления своего животного, так и бездомных. За каждое кормление игрок получает награду. Когда общее количество кормлений достигнет определенного числа, то PUBG MOBILE пожертвует корм в приюты для бездомных животных, которые входят в Ассоциацию «Благополучие животных».

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