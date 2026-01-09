Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки» | The GEEK
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»

Новые скины, оружие, специальное событие и многое другое.
Редакция The GEEK сегодня в 17:31

9 января в игре PUBG Mobile официально стартовала коллаборация с популярным сериалом «Острые козырьки». Совместное событие продлится до 5 февраля 2026 года и позволит игрокам погрузиться в атмосферу криминального Бирмингема и мира семьи Шелби.

В рамках коллаборации в игру добавили знаменитый саундтрек сериала — Red Right Hand, а также скины Томаса, Артура и Джона Шелби. Игрокам стали доступны тематические наборы озвучки и коллекция легендарных предметов, включая уникальные эмоции, парашюты, транспорт, элементы одежды и оружие.


Кроме того, разработчики запустили специальный ивент под названием «Испытания Шелби». В ходе события игрокам предстоит следить за развитием сюжета в четырёх различных сценариях и самостоятельно выбирать, как поступать и какие решения принимать дальше. За участие в испытаниях можно получить эксклюзивные внутриигровые награды.

