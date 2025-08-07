ИгрыНовости

PUBG Mobile могут заблокировать в России

К издателю предъявили требования в рамках «закона о приземлении».

Роскомнадзор обязал компанию Proxima Beta Pte. Limited, которая является издателем PUBG Mobile, открыть свое представительство в России, зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и предоставить необходимые сведения на сайте регулятора.

Если издатель не выполнит требования, то может столкнуться с ограничениями: от запрета рекламы и удаления из поисковой выдачи до полной блокировки на территории России.

После того как игра появилась в российском магазине приложений RuStore, ее издателей обязали хранить личные данные россиян и их переписку на серверах в России. При необходимости эти данные должны быть доступны для спецслужб. При этом в 2023 году Proxima Beta уже штрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение этого требования.


Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
