Sony готовит совершенно новое устройство под брендом PlayStation

Компания Sony планирует выпустить новый продукт под брендом PlayStation, но пока неизвестно что это будет за устройство. Об этом сообщает журналист Том Хендерсон.

Стоит отметить, что выход «таинственного» устройства запланирован раньше, чем PlayStation 5 Pro. Кроме того, Хендерсон обещал поделиться техническими характеристиками PS5 Pro в ближайшее время. Сам релиз «прошки» запланирован до конца 2024 года.

В настоящее время Sony готовится к выпуску обновленной версии PS5 со съемным дисководом, которая появится на прилавках этой весной. Краткое описание новинки уже было обнаружено в одном из интернет-магазинов.