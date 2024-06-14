Сомнительное решение: в СберБанк Онлайн можно войти по номеру карты

Сбербанк полностью изменил внешний вид стартовой страницы в веб-версии приложения «СберБанк Онлайн». Нововведения коснулись не только дизайна — был добавлен способ входа по номеру карты. Ранее для этого использовался телефон или специальный логин.

По мнению компании, такой вариант подойдет тем, кто постоянно забывает данные от учетной записи. Только вот теперь злоумышленникам будет куда проще попасть в аккаунт.

«Мы развиваем не только мобильное приложение, но и веб-версию СберБанк Онлайн. Сегодня ей ежемесячно пользуются 5,5 млн человек, поэтому мы продолжим вводить улучшения. Всем нашим клиентам должно быть удобно и просто получать доступ к привычным сервисам с телефона, компьютера или планшета» Ксения Баринова — директор дивизиона «СберБанк Онлайн»