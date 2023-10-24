Смартфоны vivo в России обновятся до Android 14

Бренд vivo готовится к крупному обновлению своих смартфонов, представляя новую версию операционной системы Funtouch OS 14, основанную на Android 14. Первыми на обновление смогут рассчитывать обладатели модели V29, анонсированной в октябре 2023 года и также устройства из серии V27, V25, V23 5G, а также популярные смартфоны X60 Pro, T1, Y36, Y27 и Y35.

Согласно официальной информации, владельцы моделей V29 и V27 начнут получать обновление до Funtouch OS 14 уже с середины декабря 2023 года, подготавливаясь к полному погружению в новые возможности и улучшения системы. А пользователи смартфонов V27e, V25 Pro, V25, V25e, T1, V23 5G, X60 Pro, Y36, Y27 и Y35 смогут обновить свои устройства в первом полугодии 2024 года.