Смартфоны с 4G начнут дешеветь. iPhone 11 не исключение

Один их партнёров департамента промышленных инвестиций Xiaomi Пан Цзютан заявил, что в скором времени смартфоны начнут дешеветь. По его прогнозам, китайские производители устройств начнут снижать ценник на смартфоны с поддержкой 4G.

На это решение влияет несколько фактов: во-первых низкая востребованность на рынке из-за пандемии нового коронавируса, а во-вторых из-за скорого развития сетей пятого поколения.

Например, уже сейчас цена iPhone 11 Pro Max снизилась на 225 долларов, а следом и пойдут другие устройства. Также специалист отметил, что китайские компании следят за ценообразованием Apple и делают свои смартфоны с поддержкой 4G ещё дешевле. Достаточно вспомнить Xiaomi, которая прекратила продажи своего флагмана из-за отсутствия в нём поддержки 5G.

В дальнейшей перспективе стоимость 4G-смартфонов начнёт падать, а рост популярности пойдёт у устройств с поддержкой 5G.