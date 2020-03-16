Xiaomi прекратила продажи Mi Mix 3

Не так давно представители одного зарубежного ресурса заметили, что с полок пропал Mi Mix 3. Скорее всего, производитель больше не будет выпускать подобные устройства, а переключится на создание смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Означает это пока одно – скорее всего мы не увидим ожидаемого многими Mi Mix 3 5G.

Нечто подобное подтвердил один из топ-менеджеров компании, заявив, что идет чистка от старых моделей и перенаправление ориентира на будущее, то есть технологию 5G. Напомним, что Mi Mix 3 работал на некогда флагманском чипсете Snapdragon 845, а в топовой комплектации гаджет имел 10 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Что касается дисплея, то здесь присутствовала 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Основная камера состояла из двум моделей по 12 МП, фронтальная также из двух, но разрешением 24 и 2 Мп.

Но если продажи Mi Mix 3 и закончились, то вот поддержка вряд ли. Xiaomi недавно выпустила апдейт, согласно которому аппарат получил MIUI 11 на базе Android 10. На данный момент в этой линейке лишь один активный представитель – Xiaomi Mi Mix Alpha. Это уникальный концепт с невообразимым дисплеем и 108-мегапиксельной камерой. К сожалению, в продаже девайса сейчас не найти, да и цена немного кусается – 3 000 долларов.