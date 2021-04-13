Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro официально представлены в России

Компания POCO сегодня представила на рынке России два флагманских смартфона: были анонсированы POCO F3 и POCO X3 Pro.

POCO F3 оснащён Snapdragon 870 5G и графическим процессором Qualcomm Adreno 650 POCO F3 обеспечивает превосходный игровой процесс. Смартфон соответствует всем последним стандартам связи и оснащен модемной системой Snapdragon X55 5G Modem-RF System, обеспечивающей молниеносное подключение 5G с поддержкой большинства глобальных сетевых диапазонов.

Смартфон получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением HDR10 +. Защищает дисплей стекло Corning Gorilla Glass 5.

POCO F3 – первое устройство бренда, поддерживающее Dolby Atmos и сочетающее в себе двойную акустическую систему с основным нижним динамиком и дополнительным динамиком наверху.

Также смартфон оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом, а также множеством функций, которые помогают при создании фотографии. Кроме того, устройство обладает тройным микрофоном и функцией Audio Zoom.

POCO X3 Pro отличается флагманской производительностью благодаря Qualcomm Snapdragon 860, одной из самых мощных мобильных платформ 4G, представленных в настоящее время на рынке. Также, POCO X3 Pro оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

Цены и доступность

Официальная цена POCO X3 Pro в России составит всего 23 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ, а топовая модификация с 8 ГБ + 256 ГБ обойдется покупателям в 26 990 рублей. Смартфон можно будет приобрести с 23 апреля.

POCO F3 будет предлагаться по цене 32 990 рублей за базовую версию 6 Гб + 128 ГБ и 35 990 рублей за максимальный вариант с 8 ГБ + 256 ГБ. Новинка поступит в продажу 28 апреля.