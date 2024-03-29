Создатели российской ОС «Аврора» хотят привлечь разработчиков мобильных игр

Представители компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которая владеет ОС, собирается привлекать разработчиков к созданию игр для платформы.

Ожидается, что в начале апреля состоится встреча между ОМП, Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и техническими специалистами для обсуждения перспектив развития «Авроры». На конференции также планируют присутствовать производители электроники, которые рассмотрят вопросы удовлетворения потребностей разработчиков игр на платформе, а также возможность выпуска специализированных устройств.

Некоторые эксперты, опрошенные «Ведомостями», высказывают сомнения относительно востребованности игр на «Авроре», учитывая её основную направленность на государственные структуры. Тем не менее, вопрос монетизации игр на этой платформе остаётся неясным для участников рынка.