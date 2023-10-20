Российские смартфоны и планшеты на базе ОС Аврора поступят в продажу в ноябре

Первые смартфоны и планшеты от российских производителей «Байтэрг» и «Аквариус» на базе отечественной операционной системы «Аврора», появятся в розничной продаже в ноябре 2023 года. Новинки будут продаваться в ценовом диапазоне до 20 000 рублей. Более того, в рамках промо-кампании на старте продаж будут скидки.

Сообщается, что компания Ростелеком, которая является разработчиком операционной системы «Аврора», для первой партии отечественных устройств продала лицензии ОС по 1 тыс. рублей, а позже цена поднимется до 4,5 тыс. рублей. Это повлияет на конечную стоимость следующих партий устройств.

Смартфоны и планшеты на базе ОС Аврора не позиционируются как замена традиционным устройствам, они в первую очередь созданы как рабочий инструмент и ориентированы на государственных служащих или сотрудников компаний, где внедрена ОС Аврора.