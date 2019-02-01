Смартфоны на HarmonyOS от Huawei ожидаются уже скоро

Появились свежие слухи о новых смартфонах Huawei под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Несмотря на то, что официально эту систему пока что представляли только для умных телевизоров, она должна появится и на мобильных решениях, а также ПК.

Информацию подтвердил участник цепочки поставок, пишет китайский ресурс ITHome.

Утверждается, что пока компания не торопилась выводить новинку на мобильный рынок ввиду малого числа приложений и незрелости самой платформы. На данный момент нет точных сведений о работе ОС и Android-приложений на ней, но, похоже, они ведут себя там не слишком хорошо.

Однако за последний год ситуация явно улучшилась, а ядро Huawei Mobiles Services получило несколько важных обновлений. Также выросло количество разработчиков. Всё это говорит о возможном скором релизе именно мобильной версии системы.

По срокам, можно предположить, что новинка появится либо этой осенью-зимой, либо в начале будущего года. Предполагается, что HarmonyOS может дебютировать уже на модели Mate 40 в сентябре, хотя логичнее было бы показать систему на бюджетном смартфоне. Ведь это позволит уменьшить риски и одновременно проверить ОС на заведомо более слабом железе. Тогда на топовом она точно будет работать быстро.